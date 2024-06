Die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur Arbeitslosenquote kreisweit leicht gesunken

In den acht Kreiskommunen entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Vormonat nicht überall in die gleiche Richtung. Registriert wurden 1908 Arbeitslose in Dormagen (-35 zum Vormonat), 1959 in Grevenbroich (-4), 579 in Jüchen (-28), 1069 in Kaarst (-9), 692 in Korschenbroich (-20), 1477 in Meerbusch (+1), 6424 in Neuss (+69) und 272 in Rommerskirchen (unverändert).