Wie von der Großmutter : Angela Berg aus Grevenbroich zaubert herzhafte Erfrischungen

Grevenbroich Für Angela Berg muss die Erfrischung nicht immer süß sein. Sie setzt auf selbstgemachtes Buttermilcheis - mit dem harzig-würzigen Arima der Wacholderbeere. Ihr Rezept verrät sie hier.

Essen und Genuss sind für Angela Berg keine neue Entdeckung. Mit diesem weiten Themenfeld beschäftigt sich die Grevenbroicher Ernährungsexpertin quasi lebenslänglich. Vor allem Reisen in ferne Länder nutzt sie gerne, um sich mit landestypischen Kräutern, Gewürzen oder Pflanzen sowie Apekten der asiatischen Ernährungsphilosophie zu beschäftigen – in der traditionellen chinesischen Medizin wirken gesäuerte Milchprodukte beispielsweise als kühl bis kühlend.

„Als Kind habe ich an heißen Tagen gerne einen Teller kalte Buttermilch mit Zwieback gegessen. Das war so erfrischend.“ Inzwischen empfindet sie das Gericht zwar als eindimensional, aber weil Buttermilch nun mal kühlenden Charakter hat, komponiert sie daraus „ein selbstgemachtes Buttermilcheis mit dem harzig-würzigen Aroma der Wacholderbeere“.

„Es muss nicht immer zuckersüß sein“, gerade die leichten Bitternoten der Wacholderbeere machen das Dessert zur Erfrischung. Das harzige Aroma setzt einen angenehmen Akzent zur säuerlich-süßen Buttermilch. Gebraucht werden zehn Walcholderbeeren, ein halber Liter Buttermilch,100 Gramm Joghurt, 150 Gramm Sahne, 150 Gramm Zucker – und eine Eismaschine. Wacholderbeeren fein hacken und zusammen mit Buttermilch, Joghurt und Sahne sowie dem Zucker in einer Schüssel so lange verrühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Anschließend in der Eismaschine gefrieren lassen. Das dauert etwa 40 Minuten. Danach kommt die Masse noch für eine halbe Stunde in das Gefrierfach. Die Wacholder-Buttermilch-Kreation schmeckt solo oder in Kombination. Im Frühsommer passt ein Klacks Rhabarberkompott. „Jetzt würde ich Zwetschgenkompott dazu servieren.“