Feuerwehr und Polizei in Grevenbroich : Retter sensibilisieren Schulkinder für „toten Winkel“

Feuerwehr und Polizei in Grevenbroich

Grevenbroich Feuerwehr und Polizei haben dieses Jahr fast 600 Kinder der fünften Jahrgangsstufen an den weiterführenden Schulen über die Gefahren aufgeklärt – mit einem speziellen Fahrzeug.

Beim Abbiegen passieren die meisten Verkehrsunfälle. Und oft sind große Fahrzeuge wie Lkw involviert. Um Schüler über die Gefahren insbesondere des sogenannten toten Winkels aufzuklären, arbeiten Feuerwehr und Polizei in Grevenbroich zusammen: Die Feuerwehr unterstützt die Aktion „Toter Winkel“ seit mehreren Jahren mit Fahrzeug und Personal. 584 Schüler der fünften Jahrgangsstufen aller weiterführenden Schulen in Grevenbroich wurden dieses Jahr für die Gefahren des toten Winkels sensibilisiert.

Ziel ist es, Unfälle beim Abbiegen zu verhindern und den Blick der Kinder schärfen. „Kinder kennen nicht die Gefahren und nicht den Blickwinkel der Fahrer eines Lkw“, erklärt Jürgen Burchartz, Ehrenamtler der Einheit Stadtmitte der Feuerwehr Grevenbroich. Zusammen mit den ehrenamtlichen Kollegen Matthias Engels, Uli Brachten, Severin Engels und Yannick Ridder sowie mit Fachleuten der Polizei besuchte Burchartz in den vergangenen Wochen insgesamt 23 Klassen an fünf Schulen. Immer mit dabei: Das WLF, das große Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr.

Die große Liebe in der Klinik gefunden

Menschen in Grevenbroich

Menschen in Grevenbroich : Die große Liebe in der Klinik gefunden

Mit Hilfe von Verkehrsleitkegeln und anhand von Markierungen am Boden konnten die Fünftklässler in Grevenbroich eindrucksvoll erleben, wie eine ganze Schulklasse aus dem Sichtfeld des Lkw-Fahrers verschwinden kann. Zudem konnten die Kinder das Abbiegeverhalten eines Lkw beobachten. „Viele Kinder sind überrascht, dass sie sich neben dem Lkw in Lebensgefahr befinden, weil der Fahrer sie schlichtweg nicht sehen kann“, sagt Burchartz. Der Feuerwehrmann betont daher, dass noch längst nicht alle Großfahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet sind, die schwere Unfälle verhindern helfen sollen.