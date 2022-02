Gastronomie in Grevenbroich : Das sind die Newcomer in der Gastro-Welt

Planen ein Steakhaus für Wevelinghoven: Franchisegeber Steven Sürder (l.) und sein Geschäftspartner René Kaiser vor dem „Lu.st“ in Büttgen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich In der Gastronomie-Branche in Grevenbroich kündigen sich einige Veränderungen an. Wo und wann welche neuen Lokale im Stadtgebiet eröffnen wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

An der Poststraße in Wevelinghoven wird zurzeit kräftig gewerkelt: In Haus Nummer 75 ist der Umbau in vollem Gange. Das einstige mexikanische Restaurant dort soll sich in ein Steakhaus verwandeln. Dort möchte sich der Grevenbroicher René Kaiser als Franchisenehmer verwirklichen. „Lu.st“ soll das neue Steakhaus heißen – so wie das in Kaarst-Büttgen, das der Hemmerdener Steven Sürder erst vor einigen Monaten eröffnet hat.

Sürder steckt als Unternehmer hinter dem Konzept, er ist Franchisegeber. Läuft alles wie geplant, könnte das neue Steakhaus bereits im April dieses Jahres eröffnen, also in wenigen Wochen. „Vom Angebot und auch vom Ambiente her soll es genauso sein wie das Steakhaus in Büttgen“, sagt René Kaiser, der von dem Konzept überzeugt ist.

Info Aufbruchstimmung in der Gastronomie Aufbruch Die Einschränkungen durch die Pandemie haben wie eine Bremse auf Investitionen gewirkt. Nun stehen wieder mehr Investitionen an: in bestehende Lokale und auch in neue Projekte. Dieser Trend lässt sich auch in Grevenbroich beobachten. Franchise Was sich zusehends durchsetzt, sind Franchisemodelle: Erweist sich ein Geschäftskonzept als profitabel, steigen selbständige Partner mit ein.

Seit vielen Jahren ist er mit Sürder befreundet. Der Betrieb eines eigenen Restaurants ist für ihn eine Premiere. Aber Kaiser hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken, denn der Betrieb des Restaurants in Büttgen hat in den vergangenen Wochen gezeigt: Das Konzept kommt auch bei den Kunden gut an. Auf der Speisekarte dreht sich aber nicht alles um Steaks. Auch Burger und Schnitzel sollen angeboten werden. Der Schwerpunkt jedoch liegt klar auf Fleisch aus Argentinien.

Mit dem Lokal möchte Franchisenehmer René Kaiser einen neuen Treffpunkt für Wevelinghoven schaffen, inklusive Außengastronomie. „Der Außenbereich wird vergrößert“, sagt der 43-Jährige. Im März soll dem einstigen mexikanischen Restaurant auch äußerlich ein neues Erscheinungsbild gegeben werden. „Dann packen wir die Fassade an“, sagt René Kaiser, der plant, sonntags ein Buffet für seine Gäste zu bieten.

Familie Herter aus Orken vor wenigen Tagen vor ihrer künftigen Zweigstelle an der Breite Straße. Die Eröffnung ist für nächste Woche Donnerstag geplant. Foto: Kandzorra, Christian

Darüber hinaus soll es im Steakhaus Mittagsmenüs geben, mit denen sich Kaiser an diejenigen richtet, die in Wevelinghoven tagsüber berufstätig sind und nur begrenzt Möglichkeiten haben, sich zu verpflegen.

Das mexikanische Restaurant El Barrio, das zuletzt in Wevelinghoven ansässig war, ist aber keineswegs aus dem Stadtgebiet verschwunden: Spezialitäten aus dem Land zwischen den USA und Mittelamerika werden nun am Kirchplatz in Hemmerden serviert.

Doch in Sachen Gastronomie sind das nicht die einzigen Änderungen. Auch in der Innenstadt gibt es Neuigkeiten: So plant der Düsseldorfer Unternehmer Habib Soori (ebenfalls ein Franchisenehmer), neben dem Café Breiden an der Kölner Straße eine Pizzeria zu eröffnen. Der Name „Pizzacab“ deutet schon darauf hin: Der Schwerpunkt liegt auf dem Außer-Haus-Geschäft. Aber auch vor Ort sollen Kunden die Möglichkeit haben, Pizza, Pasta, Wraps und Burger zu verzehren.

Die Eröffnung ist für Anfang März geplant. Zurzeit laufen in dem ehemaligen Bekleidungsgeschäft umfangreiche Umbauarbeiten: Das Innenleben muss für den Betrieb einer Pizzeria mit Ofen und allem, was dazugehört, umgerüstet werden.

Eine weitere Änderung, die zwar streng genommen weniger mit Gastronomie, aber dennoch mit Lebensmitteln zu tun hat: In dem bisherigen Kaffeemaschinen-Geschäft an der Breite Straße möchte die Bäcker-Familie Herter aus Orken eine Dependance eröffnen – und das bereits in weniger als einer Woche. „Es bleibt beim 17. Februar“, sagt Bäckermeister Hendrik Herter. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Filiale in der Innenstadt soll den Stand auf dem Marktplatz ersetzen, der die Familie zuletzt aufgrund der beengten Platzverhältnisse logistisch vor Herausforderungen gestellt hatte.

Die Zweit-Filiale an der Breite Straße soll erst einmal einfach eingerichtet werden. Wird das Angebot gut angenommen, könnte auch dieser Geschäftsraum ausgebaut werden.