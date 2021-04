Straßenverkehr in Grevenbroich : Reparaturarbeiten auf der A 46

Straßenverkehr in Grevenbroich

Auf der Auto-Bahn 46 müssen Autofahrer noch einige Tage mit Baustellen und Staus in Richtung Heinsberg rechnen. Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Grevenbroich Autofahrer auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg müssen mit Baustellen rechnen, in den vergangenen Tagen gab es Staus.

Die Autobahn GmbH lässt im Bereich etwa zwischen der Anschlussstelle Grevenrboich bis hinter Jüchen Fahrbahn-Reparaturen vornehmen. „Dort werden Frostschäden behoben“, erklärt Sprecher Tobias Zoporowski. Auch in der nächsten Woche würden dort noch ein, zwei Tage gearbeitet, kündigt er an. Vor wenigen Jahren war die A 46 zwischen Neuss und Grevenbroich in mehreren Abschnitten umfassend saniert worden – einschließlich der Anschlussstellen Grevenbroich und Jüchen. Bei der nun von Reparaturen betroffenen Fahrbahn handelt es sich laut Autobahn GmbH um ein noch nicht erneuertes Stück. Dessen Sanierung sei geplant, ein Termin stehe noch nicht fest.