Neues Angebot in Grevenbroich : Reparatur-Café öffnet im Bahnhofsviertel

Neues Angebot in Grevenbroich

Nicht nur Fahrräder werden von den freiwilligen Helfern des Reparatur-Cafés wieder auf Vordermann gebracht. Das Projekt startet am 14. Mai im Stellwerk-Domizil an der Bahnstraße 71. Foto: Dieter Staniek

Existenzhilfe und Stellwerk-Initiative starten ein neues Projekt. An der Bahnstraße 71 werden defekte Gegenstände künftig wieder flott gemacht. Damit soll gleichzeitig auch die Nachbarschaft im Quartier gefördert werden.

Was geschieht mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Mit einem Fahrrad, bei dem der Reifen schleift? Oder mit einem Pullover, der Löcher hat? Wegwerfen? Muss nicht sein! Das sagen die Vertreter der Stellwerk-Initiative und der Existenzhilfe. Die beiden Grevenbroicher Vereine bieten nun eine Alternative an: Am Dienstag, 14. Mai, eröffnen sie ein Reparatur-Café im Bahnhofsviertel.