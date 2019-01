Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich: Rekord: Über 1000 Feuerwehr-Einsätze

Grevenbroich So viel zu tun wie im vergangenen Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich noch nie: Erstmals in ihrer Geschichte wurde bei der Einsatzzahl die 1000er Grenze geknackt. Zwei Brände forderten 2018 Todesopfer.

Neun Großbrände mit zwei Toten, Verkehrsunfälle und im Sommer Flächenbrände angesichts der monatelangen Trockenheit. Das Jahr 2018 hat der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich so viel Arbeit beschert wie noch nie. „Erstmals haben wir bei der Einsatzzahl die 1000er-Marke überschritten“, erklärt Udo Lennartz, Leiter der Feuerwehr. Seit 2015 – damals gab es 749 Einsätze zu bewältigen – ist das Einsatzaufkommen um mehr als ein Drittel gestiegen. 324 Brände, darunter neun Großbrände, und 686 Technische Hilfeleistungen – insgesamt 1010 Einsätze – stehen in der Statistik für das vergangene Jahr.

Ehrenamtlich Aktive in acht Feuerwehreinheiten, die über das Stadtgebiet verteilt sind: rund 210 in den Löschzügen Stadtmitte, Neukirchen, Hülchrath, Hemmerden, Kapellen, Wevelinghoven, Gustorf/Gindorf und Frimmersdorf/Neurath.

Hauptamtler in der Feuerwache an der Lilienthalstraße im Industriegebiet Ost: rund 50

Zu den traurigen Erinnerungen der Feuerwehrleute gehört der Wohnungsbrand im April, bei dem eine 76 Jahre alte Frau starb. Ein weiteres Todesopfer forderte ein Feuer im Mai in Neurath, ein 21-Jähriger starb an der Unglücksstelle. Wohnhaus- und Dachstuhlbrände unter anderem in Kapellen, Hemmerden und in Grevenbroich waren zu bekämpfen. In Barrenstein wurde eine zum Partyraum umgebaute Scheune Opfer der Flammen.