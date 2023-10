Auch Tiger und deren Junge zu sehen Tierschützer rufen zu Boykott von reisendem „Zoo“ in Grevenbroich auf

Vor fünf Wochen hat ein reisender Streichelzoo seine Zelte in Grevenbroich aufgeschlagen: Seitdem haben insgesamt 56 Tiere ihr vorübergehendes Zuhause neben der Maschinenhalle Kames an der Nordstraße. „Melodys Kinderparadies“ nennt sich das Unternehmen, das seit einigen Monaten von Stadt zu Stadt zieht und zuletzt unter anderem in Neuss und Erkelenz gastierte – begleitet von einiger Kritik. Zu den Tieren, die Kinder dort erleben können, zählen auch Wildtiere: So wirbt der mobile „Zoo“ etwa mit Tigern. „Wir haben fünf Großkatzen und drei Babys“, sagt Romano Kübler, der sich als zoologischer Leiter und Tierlehrer vorstellt. Darüber hinaus werden Besuchern etwa Alpakas, Esel, Kamele, Hunde, Ponys, Ziegen und Zebras präsentiert.