Reise nach Papua-Neuguinea : Fotograf aus Grevenbroich reist in eine andere Welt

Person Berg war früher Redakteur und Kameramann beim Westdeutschen Rundfunk (WDR).

Länder Der Fotograf und Reisejournalist hat in seinem Beruf schon viele Länder gesehen. Dazu gehören beispielweise Sierra Leone, Marokko, Australien, Sri Lanka und Kirgistan.

Produkt Seine Bilder und Berichte werden auf der Internetseite „frontrowsociety.net“ veröffentlicht. Berg selbst betreibt eine Hompage unter „tellerrandstories.de“. Einzelne Beiträge finden ihren Weg in Magazine und andere Printerzeugnisse. Seine Bilder, die er auf seinen Reisen macht, sind immer mal wieder auch in Ausstellungen zu finden. Auch als Redner ist er gefragt: In Grevenbroich erzählte Berg zuletzt bei einem Vortrag in der Stadtbücherei von seiner Reise nach Sierra Leone.