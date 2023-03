Rehe im ehemaligen Tagebau RWE kümmert sich um „Reh-Kultivierung“ in Garzweiler

Wer schon immer mal Herdentiere in freier Wildbahn sehen und dabei spannende Beobachtungen machen wollte, der muss dafür nicht unbedingt in die afrikanische Savanne. Ein Ausflug in den ehemaligen Tagebau Garzweiler kann da fürs Erste genügen. Dorthin lädt am 9. März die Forschungsstelle Rekultivierung der RWE Power AG zu einer dreistündigen Reh-Safari ein.