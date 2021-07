Seniorenheim mit Sandsäcken gesichert : Stadt Grevenbroich warnt vor Überflutung an der Erft

In Langwaden standen am Abend wieder die Straßen unter Wasser. Foto: Marc Pesch/mape

Update Grevenbroich Wegen des starken Regens am Quellort der Eifel könnte es am Nachmittag auch in Grevenbroich in Flussnähe zu Überflutungen kommen. Bereits in der Nacht rückten Helfer zum Albert-Schweitzer-Haus aus. Die Stadt hat eine Info-Hotline eingerichtet.

Von Wiljo Piel und Christian Kandzorra

Retter von Feuerwehr und THW, die in Grevenbroich Sandsäcke stapeln: Das ist ein seltenes Bild. Doch die Lage scheint ernst, gerade mit Blick auf die Erft. Bürgermeister Klaus Krützen appellierte am Donnerstagmittag an die Bürger, vorsorglich die an der Erft gelegenen Gebiete sowie insbesondere den Bereich im Bend zu meiden. Außerdem werden Bewohner aufgefordert, die Lage im Blick zu behalten, gegebenenfalls Tiefgaragen zu räumen und Wertgegenstände aus Kellern in Sicherheit zu bringen.

Flussaufwärts sind Uferregionen der Erft bereits in Teilen überflutet. Die Entwicklung kann derzeit nicht prognostiziert werden. Sollte die Erft im Bereich kanalisierter Straßen über die Ufer treten, erklärt die Stadt, wird es zu einem Rückstau in den Kanalnetzen durch Wassereintritt über die Schachtbauwerke und Straßeneinläufe kommen.

Die Verwaltung hat unter der Nummer 02181 6083299 eine Info-Hotline geschaltet, unter der sich Bürger über die aktuelle Hochwasserlage und eventuelle städtische Maßnahmen informieren können.

Die heftigen Niederschläge haben den Einsatzkräften in Grevenbroich bereits am Mittwoch jede Menge Arbeit beschert. Nachdem die Zahl der Notrufe gegen 20.30 Uhr kurzfristig stark angestiegen war, wurde Stadtalarm für alle Kräfte der Feuerwehr ausgelöst.

Schwerpunkte des Einsatzgeschehens waren zunächst Langwaden, Frimmersdorf und die Südstadt. Dort, aber auch in anderen Stadtteilen, meldeten Anwohner sowohl überflutete Straßen als auch vollgelaufene Keller. Bereits in den ersten zwei Stunden bis 22.30 Uhr zählten die Helfer rund 30 Einsätze.

Helfer haben vor dem Albert-Schweitzer-Haus Sandsäcke gestapelt. Foto: Kandzorra, Christian

In Neurath musste die Frimmersdorfer Straße nach Überflutung gesperrt werden. An der Gürather Straße in Neurath blockierte ein Baum die Straße. In der Laag in Frimmersdorf kam es zu großflächigen Überflutungen. In Kapellen liefen an der Stormstraße mehrere Keller voll.

Parallel zum Einsatzgeschehen überwacht der Führungsdienst die Entwicklung des Wasserstandes der Erft, da dieser nach starken Niederschlägen im Quellgebiet in der Eifel ansteigt. Aus Sicherheitsgründen wurde das in der Nähe des Flusses liegende Albert-Schweitzer-Haus in der Innenstadt mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks gegen eine mögliche Überflutung geschützt. 3000 Sandsäcke wurden 50 Zentimeter hoch gestapelt, um das Wasser – falls es zu einer Überflutung kommen sollte – an strategische Punkte abzuleiten. Dort soll es abgepumpt werden. Weitere 1000 Säcke liegen bereit. In dem Seniorenheim leben 140 Menschen.

Diese Fläche bei Noithausen wurde durch den Dauerregen in Teilen überschwemmt. Foto: Kandzorra, Christian

Elena Esaian, Pflegedienstleiterin im Albert-Schweitzer-Haus, war fast die ganze Nacht vor Ort. „Ich wurde kurz nach Mitternacht angerufen“, sagte sie am Donnerstagmorgen. „Die Einsatzkräfte haben die ganze Nacht Sandsäcke gestapelt.“ Esaian sprach ein großes Lob aus: „Das war alles sehr gut organisiert von Feuerwehr, THW, von der Stadt.“

18 Bewohner mit Demenz, die in den Wohnungen leben, die nun mit Sandsäcken geschützt werden mussten, wurden in obere Etagen gebracht – eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Erft fließt nur wenige Meter entfernt. In den Gärten des nahegelegenen Schneckenhauses kam das Wasser dem Ufer so nah wie selten, einige Bereiche in Ufernähe waren auch am Donnerstagmittag noch überschwemmt.

Dem Einsatz am Albert-Schweitzer-Haus war am Mittwochabend eine große Sandsack-Füll-Aktion im Industriegebiet vorausgegangen. Auch dabei erhielt die Feuerwehr Unterstützung durch zwölf Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, die den Sandsack-Füllplatz auf einem Firmengelände in der Nacht mit einem Spezial-Lichtmast ausleuchteten und Abfüll- sowie Nähmaschine mit Strom versorgten.

„Am Seniorenhaus war auch einer unserer Mitarbeiter, die speziell für den Deichschutz geschult sind“, sagte der Grevenbroicher THW-Chef Jürgen Diekmann. 1500 Sandsäcke, die das Hilfswerk auf Lager hatte, sind gefüllt worden, am Albert-Schweitzer-Haus arbeiteten Feuerwehr und THW beim Stapeln Hand in Hand. Auch am Donnerstag hielten sich die THW-Leute bereit, sagten ihre Teilnahme an überregionalen Einsätzen ab, um notfalls in Grevenbroich helfen zu können.