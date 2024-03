Rechenzentrum auch in Grevenbroich? Microsoft will Revier zur „Heimat“ der Künstlichen Intelligenz machen

Der Weltkonzern Microsoft investiert in den kommenden Jahren mit zusammengerechnet 3,2 Milliarden Euro so viel Geld in den Standort Deutschland wie nie zuvor. Und das – aus Grevenbroicher Perspektive betrachtet – direkt vor der Haustür: Denn ein beträchtlicher Teil des Geldes fließt in ein Rechenzentrum, mit dessen Bau noch dieses Jahr in der kleinen Nachbarkommune Bedburg begonnen werden soll. Errichtet werden soll das „Hyperscale Data Center“ auf Ackerland direkt an der A61-Anschlussstelle. Die liegt gerade mal 3,6 Kilometer hinter der Stadtgrenze zu Grevenbroich.