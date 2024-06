Zugverkehr zwischen Grevenbroich und Düsseldorf Not-Fahrplan für RB39 wohl bis mindestens Oktober

Fahrgäste, die mit Zügen der Linie RB39 von Grevenbroich nach Düsseldorf fahren wollen, werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den kommenden Monaten in Neuss umsteigen und auf Entlastungszüge zu den Stoßzeiten verzichten müssen. Die Hoffnung des Eisenbahnverkehrsunternehmens Vias, am 1. Juli zum Normalbetrieb zurückkehren zu können, hat sich zerschlagen. Wie Vias-Geschäftsführer Thomas Eßer unserer Redaktion sagte, ist in Bezug auf die angespannte Personalsituation kurzfristig keine nennenswerte Entspannung in Sicht.