Einsatz in der Grevenbroicher Innenstadt Feuerwehr löscht in der Fußgängerzone

Mit Flatterband war die Breite Straße gesperrt. Die Drehleiter war in der Einkaufsmeile von Grevenbroich aufgefahren, auf der Karl-Oberbach-Straße gingen weitere Feuerwehrfahrzeuge in Position. Rund 25 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache und von mehreren ehrenamtlichen Löschzüge sowie der Rettungsdienst rückten am Dienstag Abend gegen 20.20 Uhr in der Innenstadt an. „Feuer Geschäft“ lautete das Alarmstichwort, wie Einsatzleiter Christopher Hurtz erklärte. Im Bereich eines Ladenlokals – Casa Valeska – sei eine Verrauchung festgestellt worden. Die Einsatzkräfte konnten mit einem Schlüssel von der benachbarten Konditorei in das Geschäft für Wohnaccessoires und Verpackungsideen gelangen, „ohne dass wir die Tür aufbrechen mussten“, erläuterte Hurtz.