Vorsichtige Lockerung in Grevenbroich : Rathaus und Bürgerbüro öffnen ab nächstem Montag

Grevenbroich Auch die Grevenbroicher Stadtverwaltung plant jetzt eine vorsichtige Lockerung der Beschränkungen ab kommendem Montag, 4. Mai. Derzeit ist wegen des Coronavirus die Verwaltung, einschließlich des Bürgerbüros, für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. In dringlichen Fällen können Besuchstermine vereinbart werden.

Ab der kommenden Woche will die Stadt nun wieder mehr Publikumsverkehr ermöglichen. Die Verwaltung wird dann montags und donnerstags in der Zeit von 12 bis 16 Uhr sowie dienstags und mittwochs in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein. Das teilt jetzt Stadtsprecher Stephan Renner mit. „Es wird darum gebeten, die Verwaltung weiterhin möglichst nur nach vorheriger Terminvereinbarung aufzusuchen“, erläutert Renner zu der Änderung. Wie in den vergangenen Wochen ist der Zugang zum Haupthaus, dem neuen Rathaus, weiterhin nur über den Eingang Am Markt 2 möglich.