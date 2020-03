Grevenbroich : UWG-Fraktion will Kantine im Rathaus privatisieren

Grevenbroich Der Grund sind die Kosten. Die Stadt will bis 2022 allerdings nichts verändern.

Die Rathaus-Kantine soll privatisiert werden. Das fordert die UWG-Fraktion. Auch die Stadt will mittelfristig eine Änderung. Die Kantine soll weiter betrieben werden, allerdings ab 2022 nicht mehr mit eigenem Personal. Wie die Lösung aussehen soll, steht noch nicht fest. Die UWG hatte sich Zahlen im Etatentwurf zur Kantine angesehen und stieß auf eine deutliche Differenz. Aus den Zahlen „geht hervor, dass ein täglicher Umsatz von durchschnittlich 15,90 Euro erzielt wird“. Mit einer Privatisierung könne eine „Ersparnis bei den Personalkosten von circa 50.000 Euro“ erzielt werden. Angesichts solcher Zahlen „ist es nicht tragbar, die Kantine in der bisherigen Form weiter zu betreiben“, erklären Fraktionschef Carl Windler und -geschäftsführer Hubert Rütten.

Nach Auskunft von Stadtsprecher Stephan Renner sind die aufgeführten Erlöse „nicht mehr aktuell“. „Die Zahl der Nutzer ist mittlerweile deutlich angestiegen“. Dies habe der Personalrat mitgeteilt. Die Stadt schätzt die Zahl der an einem Tag ausgegebenen Mittagessen, je ein Gericht steht auf der Speisekarte, auf zehn bis zwanzig. Die Bandbreite reicht vom Gemüse-Kartoffel-Auflauf bis zum Putenschnitzel mit Pommes Frites. Zudem würden in der Kantine, in der eine städtische Dienstkraft arbeitet, rund 100 belegte Brötchen in der Woche verkauft.