Abläufe im Rathaus von Grevenbroich : Ratsbündnis will die Stadtverwaltung optimieren

Grevenbroich Ein neues Struktur- und ein Personalkonzept sollen helfen, den städtischen Haushalt zu sanieren. SPD, Grüne und Mein Grevenbroich wollen damit die Basis für eine gute Stadtentwicklung schaffen.

Das Image verstaubter Amtsstuben muss der Vergangenheit angehören, heißt es in der Begründung. Die Stadt Grevenbroich soll für eine öffentliche Verwaltung stehen, die sich im Zeitalter der Digitalisierung mit all ihren Verwaltungsprozessen neu aufstellt, Abläufe kritisch hinterfragt und diese für mehr Zufriedenheit der Bürger anpasst. Erklärtes Ziel sei es, Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Dabei sei vor allem dem besonderen Bedarf von Familien, Berufstätigen, Menschen mit Behinderungen und Einwohnern mit Migrationshintergrund Rechnung zu tragen, heißt es in dem Antrag, den Daniel Rinkert (SPD), Peter Gehrmann (Grüne) und Martina Suermann (Mein Grevenbroich) unterzeichnet haben.

In der Sitzung des Hauptausschusses soll es auch um ein Personalentwicklungskonzept gehen. Dieses Konzept soll die Handlungsfelder für das Personalmanagement aufzeigen. Die Stadt steht mit anderen Verwaltungen und privaten Unternehmen im Wettbewerb, Führungs-, Fach- und Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen und an sich zu binden, „um eine Vielzhal von Abgängen zu kompensieren“, wie es in der Begründung heißt. In der Verwaltung soll diskutiert werden, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können. Dabei soll der Recruitingprozess auf den Prüfstand gestellt werden. „Die Zielerreichung lässt sich über die Erfolgsquote von Auswahlverfahren beziehungsweise mit einer Fluktuationsquote aufgrund von Arbeitgeberwechseln messen.“