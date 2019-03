Senioren in Grevenbroich: Rat wählt gleich drei Seniorenbeauftragte

Grevenbroich Die Interessen der Senioren in Grevenbroich vertritt künftig ein Trio: Der Stadtrat wählte Bianca Grob-Zetzmann, Wolfgang Latzel und Wolfgang Norf. Jeder der drei soll für einen Themen-Schwerpunkt zuständig sein.

Die Interessenvertretung für ältere Menschen in der Stadt ist eine Mannschaftsaufgabe. Eigentlich wollte die Stadt die Aufgabe, die bislang der Seniorenbeirat erfüllt hatte, in die Hände eines Seniorenbeauftragten legen, doch der Stadtrat entschied sich am Donnerstag Abend für ein Trio. Bianca Grob-Zetzmann, Wolfgang Latzel und Wolfgang Norf wurden zu Beauftragten bestellt. Der Rat folgt damit der Empfehlung einer Auswahlkommission mit Vertretern aller Fraktionen. Das neue Trio wird sich bei einer Veranstaltung vorstellen, zu der alle Grevenbroicher Senioren eingeladen werden sollen.

Viele Jahre lang hatte sich der Seniorenbeirat mit Helga Weiß als Vorsitzender für die Interessen alter Menschen in der Stadt stark gemacht. 2017 hatte die Neuenhausenerin das Amt aufgegeben. Die Stadt wollte andere Strukturen schaffen, einen Seniorenbeauftragten bestellen. Sechs Kandidaten wurden vorgeschlagen oder meldeten sich selbst. „Die Auswahlkommission war zu dem Ergebnis gekommen, dass Bianca Grob-Zetzmann, Wolfgang Latzel und Wolfgang Norf sich mit ihren jeweiligen Schwerpunkten in dieser Arbeit gut ergänzen werden“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Die drei hätten zugestimmt.

Bianca Grob-Zetzmann ist 40 Jahre alt und hat drei Kinder. „Ich bin mit Leib und Seele Krankenschwester und habe ein Herz für alte Menschen“, erklärt die Grevenbroicherin. Früher habe sie in der Geriatrie im Neusser Lukas-Krankenhaus gearbeitet. Mit ihren beruflichen Erfahrungen will sie sich um Beratung und Vermittlung von Hilfsangeboten zu den Themen Pflege und Gesundheit als Schwerpunkt kümmern. Ihr ist wichtig, dass sich Senioren und ihre Angehörigen nicht alleine gelassen fühlen und die Sicherheit haben, Unterstützung auch in schwierigen Lebenslagen zu finden. Wolfgang Latzel ist 74 Jahre alt. Der Neukirchener möchte Senioren aus Einsamkeit und Lethargie herausholen und gemeinsam mit Partnern aus Sport, Kultur und Bildung Angebote für Senioren entwickeln und um Teilnahme werben. Latzel ist gut vernetzt. „Ich habe seit 40 Jahren Kontakte zu Sportvereinen und war im Kulturausschuss tätig“, erklärt der frühere langjährige Ratsherr. Es soll aber auch um andere Themen des Alltags gehen, wie beispielsweise das Angebot von Seniorentellern in Gaststätten.