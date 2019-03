Stadtrat und Verwaltung in Grevenbroich: Rat verabschiedet Politiker und langjährigen Juristen

Grevenbroich Der Grevenbroicher Rat verabschiedete jetzt zwei Politiker: Hildegard Florack (UWG) und Kay Helten (CDU) ziehen sich aus der aktiven Arbeit zurück. Zudem nahm ein Verwaltungsmann seinen Hut: Justiziar Marc Saturra tritt zum 1. Mai seinen Dienst bei der Stadt Meerbusch an.

Nach 25-jähriger Ratsarbeit hat Hildegard Florack aus Altersgründen ihr Mandat zurückgegeben. „Sie hatte großen Anteil an der Entwicklung der UWG, war viele Jahre Fraktionsvorsitzende und Vordenkerin der Wählergemeinschaft“, sagte Sitzungsleiter Edmund Feuster. Die Gustorferin habe maßgeblich die Politik in Grevenbroich mitbestimmt, die Stadt habe ihr sehr viel zu verdanken, betonte Feuster, der Florack als „ehrliche Haut“ und „Politikerin mit Herzblut“ beschrieb – „sie wird fehlen“.

Kay Helten hat sich wegen eines Wohnortwechsels verabschiedet. Er gehörte seit Sommer 2017 dem Rat an. Helten, der zuvor Sachkundiger Bürger war, nahm seinerzeit den Platz von Wolfgang Latzel ein, der aus familiären Gründen sein Mandat zurückgegeben hatte. In den Rat nachrücken wird André Heister, der ehemalige Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Wevelinghoven-Langwaden.

Nebenbei habe Saturra in der Verwaltung noch die Position eines IFOMD – eines „Instructor für old and modern Dance“, wie Heesch augenzwinkernd berichtete: „Als begeisterter Tänzer hat er uns Rhythmus- und Koordinationsstrukturen vorbildlich beigebracht.“ Nicht zuletzt habe der Jurist auch einen Hang zu „botanischen Experimenten“ gehabt, indem er sein Büro mit vielen Topfpflanzen in einen exotischen Wald verwandelte.