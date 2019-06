Sportanlagen in Grevenbroich : Weg frei für Sportanlage in Neurath

Weg frei für Sportanlage in Neurath

Sportanlagen in Grevenbroich

Die Sportanlage in Neurath wird mit 1,4 Millionen Euro Bundeszuschüssen ausgebaut, unter anderem erhält sie Kunstrasen. Foto: Dieter Staniek

Eine „breite Mehrheit“ wünschte sich SPD-Fraktionschef Horst Gerbrand. Schließlich gab der Rat nach längerer Diskussion mit 27 Ja-Stimmen von SPD, UWG, FDP, Grünen und Die Linke bei 14 Nein-Stimmen aus der CDU und drei Enthaltungen den Weg für die Teilnahme am Bundesförderprogramm zum Bau der Sportanlage Neurath/Frimmersdorf frei.

Die CDU sieht das Projekt kritisch: „Wir sollen eine Entscheidung treffen, ohne Kenntnis über die für alle anderen Sportstätten benötigten Mittel zu haben“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser. Die Ergebnisse der Sportstätten-Bereisung samt Kostenaufstellung würden noch nicht komplett vorliegen. „Fast alle Sportstätten befinden sich in einem schlechten Zustand.“ Die CDU sehe die Notwendigkeit für eine Sportanlage in Neurath, die Investition sei aber „zu hoch angesetzt“, so Kaiser.