„Vierwinden“ bei Grevenbroich : Tankstelle an der A46 ist wieder in Betrieb

Tankstelle an der A46 ist wieder in Betrieb

Grevenbroich Zapfsäulen nach zweimonatigem Umbau wieder geöffnet. Nun will Straßen.NRW die Lkw-Parkplätze von 18 auf 88 erweitern.

Zwei Monate lang gab es keinen Sprit – nun fließen Super und Diesel wieder auf der Raststätte Vierwinden Nord an der Autobahn A46. Mit dem Umbau der Tankanlage ist der erste Schritt der Umbaupläne abgeschlossen worden. „Die Lkw-Zapfsäulen wurden im Bereich des Tankfeldes auf die gegenüberliegende Seite versetzt. Dies hat auch den Vorteil, dass es nun getrennte Pkw- und Lkw-Zapfinseln gibt“, sagte ein Sprecher des Raststätten-Betreibers Tank & Rast. Während des Umbaus blieben nicht nur die Zapfsäulen trocken – auch der Tankstellenshop war geschlossen. Der 24-Stunden-Betrieb in der Gaststätte ging weiter. Auch die Toiletten blieben geöffnet.

Nun übernimmt Straßen.NRW den Staffelstab. Im Januar 2020 will die Behörde den Ausbau der Parkplätze ausschreiben, kündigte ein Sprecher an. Der Auftrag ist vorab mit einem Volumen von knapp neun Millionen Euro angesetzt worden.

Mangel An den Autobahnen gibt es nicht genug Parkplätze. Um die Ruhezeiten einhalten zu können, müsse manchmal in den Zu- und Abfahrten geparkt werden.

Zahlen Rund 500.000 deutsche plus 300.000 ausländische Lastwagen sind in Deutschland unterwegs – schätzt der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL).

Bisher gibt es 18 Stellplätze für Lastwagen auf der Raststätte. Viel zu wenig – lautet die Kritik der Lkw-Fahrer angesichts der zahlreichen Gewerbegebiete in der Umgebung. Und auch die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich selbst ins Fahrtenbuch geschrieben, dass sie dringend etwas gegen den Mangel an Lkw-Parkplätzen an Autobahnen tun muss. Nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums sind derzeit 3600 zusätzliche Brummi-Parkplätze in der Planung oder im Bau – bei einer Gesamtzahl von rund 7100 Lkw-Parkplätzen auf rund 320 NRW-Rastanlagen. Auf der Raststätte Vierwinden Nord (Fahrtrichtung Aachen) sollen im kommenden Jahr 70 LKW-Parkplätze neu hinzukommen. Zudem sind vier Parkstreifen für Reisebusse geplant. Die Zahl der Auto-Stellplätze wächst geringfügig – von bislang 64 auf dann 67 Parkplätze. Hinzu kommen vier Parkbuchten für Autos mit Großraumanhängern.