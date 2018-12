Autobahn 46 in Grevenbroich: Raststätte Vierwinden an der A46 wird ab 2019 saniert

Raststätte Vierwinden an der A46 wird ab 2019 saniert

Autobahn 46 in Grevenbroich

Deutlich mehr Platz für Lastwagen soll es nach der Erweiterung an der Autobahn-Raststätte Vierwinden in Fahrtrichtung Jüchen geben. 2019 starten die Arbeiten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich 2019 startet der Umbau der Autobahn-Raststätte Vierwinden, 70 zusätzliche Lkw-Stellplätze werden geschaffen. Die Stadt erhofft sich davon eine Verbesserung in Gewerbegebieten. Der von Truckern hinterlassene Müll sorgt für Ärger.

Ein Zehn-Millionen-Euro-Projekt geht 2019 an den Start. Im ersten Halbjahr sollen die Arbeiten für die Erweiterung der Autobahn-Raststätte Vierwinden in Fahrtrichtung Jüchen anlaufen. Die Zahl der Lkw-Stellplätze – gerade mal 18 – ist viel zu gering. Nach dem Ausbau finden 88 Lastwagen dort Platz, auch eine zusätzliche Toilettenanlage am Lkw-Parkplatz ist geplant.