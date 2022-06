Spontaneität war nötig : Wevelinghovener Schützen haben einen neuen Kronprinzen

Das neue Kronprinzenpaar Ralf und Gabi Rosenberger. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Wevelinghoven Ein kurzes Gespräch mit Ehefrau Gabi – dann war die Sache geritzt: Ralf Rosenberger meldete sich am Samstag spontan für den Königsschuss in Wevelinghoven und holte am späten Abend den Vogel von der Stange. Die Spontaneität war unfreiwillig nötig geworden.

Die Wettbewerbe auf dem neuen Schießstand an der „Erftruhe“ zogen sich in die Länge: Stundenlang ermittelten die Jungschützen zunächst ihre Pfänderschützen, dann ihren König. Den Titel sicherte sich schließlich Paul Himmelbach, Zugführer und Mitgründer des fünf Jahre alten Jägerzugs „Voll dabei“. Der 21-Jährige absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Deutschen Bahn und engagiert sich in seiner Freizeit als Jugendbeauftragter des Jägerkorps.

Weil es immer dunkler wurde, brach der BSV-Vorstand um Präsident Marcus Odenthal das Pfänderschießen der erwachsenen Schützen vorzeitig ab – Schweif und linker Flügel des hölzernen Vogels blieben heil. Danach ging alles recht schnell: Ralf Rosenberger nahm um 22.53 Uhr den Großkaliber in die Hand und benötigte lediglich 16 Schuss – dann brach Jubel aus. Wevelinghoven hat einen neuen Kronprinzen.

Seine Spontaneität war notwendig geworden, weil der zuvor einzige Bewerber wegen einer Corona-Erkrankung kurzfristig hatte absagen müssen. Doch mit dem Königsspiel hatte das Ehepaar Rosenberger schon länger liebäugelt. „Jetzt war der richtige Zeitpunkt dafür gekommen“, sagt der 55-Jährige, der seit 1987 dem Bürgerschützenverein angehört und im Rang eines Leutnants in den Reihen des Jägerzuges „Kirmessamstag“ marschiert. Gemeinsam mit Ehefrau Gabi wird Ralf Rosenberger im August gekrönt. Zum Finale des Schützenfestes werden sie die Nachfolge der amtierenden Regenten Stefan und Ursel Fücker antreten.

Die Rosenbergers sind beide Buchhalter von Beruf. Mit ihnen freuen sich Tochter Jennifer (28) und Sohn Malte (7) auf die künftige Regierungszeit. In seiner Freizeit kümmert sich der künftige König um Haus und Garten, er geht gerne Wandern und ist leidenschaftlicher Motorradfahrer, der eine 750er Honda „ohne Schnick und Schnack“ besitzt. Gemeinsam mit Biker-Kumpel Stefan Daniels unternahm er bereits ausgedehnte Toren nach Norwegen, London und ins Allgäu.

Weil es am Samstag spät wurde und das Tambourkorps am Sonntagmorgen einen Auftritt in Schiefbahn hatte, fiel das Heimgeleit des Kronprinzenpaares aus. Dafür wurde noch gemütlich an der „Erftruhe“ gefeiert. Und die beiden Pfänder, die nicht abgeschossen wurden? Schweif und linker Flügel will Ralf Rosenberger demnächst an verdiente Schützen verteilen.

(wilp)