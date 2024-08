Fahrradfahren in Grevenbroich Bürgermeister reagiert auf Kritik zur Radwege-Führung in der Stadtmitte

Klaus Krützen (SPD) widerspricht Heike Troles einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge ausdrücklich und verweist auf die Verantwortung der CDU-Fraktion, die diese Variante 2019 durchgesetzt hatte. „Im Protokoll der Sonder-Ratssitzung vom 21. Februar 2019 ist dokumentiert, dass die CDU-Fraktion aktiv an der Planung und den Änderungen der Verwaltungsvorlage beteiligt war“, sagt Krützen. Damals habe CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kaiser erklärt, dass die fünf Meter breite Fahrspur im ersten ISEK-Bauabschnitt, die sowohl von Fahrradfahrern als auch als Tempo-20-Zone genutzt wird, von der CDU-Fraktion gewollt und unterstützt werde. Schließlich wurde der Beschluss zum Straßenumbau im Bereich der Bahnstraße und des Bahnhofsquartiers am 30. Januar 2020 einstimmig ohne Enthaltungen gefasst. „Es ist daher absurd, wenn Frau Troles heute dieselbe Maßnahme, die ihre Fraktion gefordert und durchgesetzt hat, als ‚schrecklich‘ bezeichnet“, so Krützen weiter: „Diese Diskussion sollte sie besser mit Herrn Kaiser führen, anstatt sich an der Verwaltung abzuarbeiten. Ich bin sicher, die heutige Ratsmehrheit hätte diesen Beschluss so nicht gefasst. Aber damals ging im Rat ohne CDU-Fraktion leider nichts.“