Verkehrsunfall in Grevenbroich : Radfahrerin auf L 361 schwer verletzt

Foto: dpa/Nicolas Armer

Busch Eine Schwerverletzte forderte ein Unfall am Sonntagmorgen auf der L 361 in Höhe von Busch. Wie die Polizei berichtet, war eine 79 Jahre alte Grevenbroicherin mit ihrem Fahrrad auf dem Seitenstreifen in Richtung Korschenbroich unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Rad auf die Fahrbahn geriet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei wurde sie vom Motorrad eines in gleicher Richtung fahrenden Ratingers (64) erfasst. Durch Kollision und Sturz erlitt sie schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Ärztlichen Aussagen zufolge konnte am Sonntag Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

(NGZ)