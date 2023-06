Klaus Lüttgen aus Grevenbroich steigt wieder aufs Fahrrad Strapazen wie bei der Tour de France

Alles hat damit begonnen, dass sich Klaus Lüttgen einen lange gehegten Traum erfüllte und im Frühjahr eine 850er Moto Guzzi kaufte. Den Weg zum Händler des 80er-Jahre-Motorrads hatte er per Fahrrad in Angriff genommen – was an sich schon eine Leistung war. Immerhin liegen zwischen dem rheinischen Grevenbroich und dem Verkaufsort im baden-württembergischen Balingen satte 460 Kilometer. Für Lüttgen war das aber so was wie ein Klacks: Strampelte sich der heute 64-Jährige doch 2011 mit einem Hollandrad gut 7000 Kilometer durch Kanada, um wohlbehalten in Alaska anzukommen.