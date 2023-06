Open Air in Grevenbroich Rabaue feiern kölsche Party am Schloss

Am Freitag sind die Rabaue erstmals von ihrem angestammten Termin im Juli abgerückt – letztlich auch aus Kostengründen. Sie nutzten Bühne, Food-Meile und weitere Infrastruktur, die der Veranstalter Marc Pesch für das Event „Erft in Flammen“ ohnehin aufgebaut hatte. „Das ist eine Win-win-Situation, denn es wird immer schwieriger, Sponsoren für solche Veranstaltungen zu finden“, sagt Keyboarder Peter van den Brock. Im nächsten Jahr – das ist Stand der derzeitigen Planung – wollen die Rabaue aber wieder an ihrem traditionellen Platz im Kalender aufspielen: am zweiten Freitag im Juli. Und auch daran wollen sie festhalten: „Das Open Air wird kostenlos bleiben, jeder soll sich einen Besuch leisten können.“