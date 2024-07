Konzertabend mit Feuerwerk in Grevenbroich Musiker sind startklar für das große Rabaue Open Air am Freitag

Das Rabaue Open Air, das vor 20 Jahren zum ersten Mal stattgefunden hat, geht zurück auf eine Idee des Band-Mitgründers Peter Kempermann, der nicht mehr aktiv bei den Rabaue ist, aber am Freitag ebenfalls in Grevenbroich sein wird. „Mal sehen, ob er sich zu einem Song auf die Bühne holen lässt“, sagt Peter van den Brock mit einem Augenzwinkern. Die Musiker um Frontmann Alex Barth, der am Freitag sein „Zehnjähriges“ feiern kann, gehen indes davon aus, dass am Veranstaltungstag bestes Wetter herrschen wird. Und falls nicht: Die kölschen Musiker wollen sich das Open Air nicht von ein paar Regentropfen vermiesen lassen. Sie werden trotzdem spielen.