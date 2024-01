Kölsche Sommer-Partys auf dem Schlossplatz in Grevenbroich Rabaue machen die nächsten drei Open-Air-Festivals klar

Aktuell sind sie rund um Köln nahezu pausenlos in Mission Frohsinn im Einsatz – bis auf den Montag. Der ist Ruhetag. Die freie Zeit am Wochenanfang haben die Rabaue gut genutzt, um bierernst ihr traditionelles Open-Air-Festival in Grevenbroich einzustielen – und noch mehr: Mit dem Sponsor NEW an ihrer Seite, hat die Band gleich die nächsten drei „Umsonst und draußen“-Partys auf dem Schlossplatz festgezurrt. Heißt: Die „Rabaue-Nacht“ ist bis zum Jahr 2026 gesichert. Das hätte auch anders kommen können.