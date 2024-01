„Update“ für die neuen Schilder in der Innenstadt Besucher-Leitsystem soll bald auch mit QR-Codes zum Ziel führen

Da die Hinweisschilder an den Masten der NEW-Laternen montiert werden durften, musste nur ein zusätzlicher Pfahl gesetzt werden. „Damit konnten die Gesamtkosten von den veranschlagten 5000 auf 1560 Euro gesenkt werden“, so Krützen. Die GfWS habe zudem den Grevenbroicher Verkehrsverein dafür gewinnen können, das Projekt mit 2000 Euro zu unterstützen – für die ersten und für weitere Schilder, die noch folgen sollen. Hergestellt wurde das Leitsystem in den Varius-Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Hemmerden.