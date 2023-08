Punkszene in Grevenbroich „Anarchie & Dosenbier“ im Museum Villa Erckens

Zu „Anarchie & Dosenbier“ hatte das Kulturamt am Montagabend in das Museum Villa Erckens geladen, und viele waren gekommen. Der Abend mit Geschichten und Anekdoten über die regionale Punkszene war eine Mischung aus Klassentreffen und Familienfest samt Dia-Abend. Dosenbier wurde getrunken und die Erinnerung an die anarchischen Bühnenfeste des Punkrocks beschworen. Nostalgie machte sich breit mit immer mehr Erinnerungen an das eigene Jung- und Unangepasstsein, auch wenn die Protagonisten von einst heute längst im Rentenalter angekommen sind.