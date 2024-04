Public Viewing zur EM 2024 FDP will freie Bahn für ein neues „Sommermärchen“ in Grevenbroich

Vor diesem Hintergrund haben die Liberalen sechs Fragen formuliert, die die Verwaltung – so geht es aus der Tagesordnung der für Montag geplanten Ratssitzung hervor – schriftlich beantworten möchte. So wollen die Liberalen wissen, ob bereits Interessenten auf die Stadtverwaltung zugekommen sind, die gern eine Public-Viewing-Veranstaltung durchführen möchten, und, falls ja, wo diese stattfinden sollen. Darüber hinaus will die FDP wissen, ob solche Veranstaltungen möglicherweise abgelehnt wurden, inwiefern die Stadt selbst in Sachen „Rudelgucken“ aktiv werden oder andere unterstützen will, was für jugendliche Fußballfans geplant ist und bis wann sich potenzielle Veranstalter bei der Stadt melden müssen.