Scheidungs-Drama in Grevenbroich : Expertin beurteilt Verletzungen des Opfers

Am Landgericht Mönchengladbach ist am Freitag der Prozess um einen versuchten Mord fortgesetzt worden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Grevenbroich Am Landgericht Mönchengladbach ist am Freitag der Prozess um einen versuchten Mord in Grevenbroich fortgesetzt worden. Eine Rechtsmedizinerin beurteilte, ob die Verletzungen des Opfers lebensgefährlich waren.