Aktivisten-Prozess in Grevenbroich Polizei-Aussage mit Erinnerungslücken

RWE enteignen“ und „Neurath abschalten“ war mit bunter Kreide auf den Bürgersteig vor dem Amtsgericht geschrieben. Drinnen im ersten Stock begann am Montag um 11 Uhr der vierte Verhandlungstag gegen die Klimaaktivistin Tessa P. aus Bonn. Sie ist angeklagt, weil sie sich am 5. November 2021 mit anderen an die Gleise der Nord-Süd-Bahn nahe des RWE-Kraftwerks Neurath fixiert haben soll.