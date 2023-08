Bürgermeister-Auto aus Jüchen gestohlen und abgefackelt Prozess gegen Einbrecherbande aus Grevenbroich gestartet

Grevenbroich/Mönchengladbach · Sie sollen Einbrüche und Autodiebstähle begangen und Brände gelegt haben: Am Dienstag Morgen, 22. August, hat vor dem Landgericht Mönchengladbach der Prozess gegen einen 40- und drei 18-Jährige begonnen. Was am ersten Prozesstag geschah.

22.08.2023, 14:33 Uhr

Gestern war der erste Prozesstag vor dem Landgericht. Mit dem Urteil wird im November gerechnet. Foto: Marc Pesch

Von Marc Pesch

Am Landgericht Mönchengladbach hat der Prozess gegen eine vierköpfige Einbrecherbande aus Grevenbroich begonnen. Die vier Angeklagten, von denen drei erst 18 Jahre alt sind, räumten einen Großteil der vorgeworfenen Taten ein. Unter anderem hatten sie zahlreiche hochwertige Audi in Homejacking-Manier gestohlen, darunter auch den Dienstwagen des Jüchener Bürgermeisters Harald Zillikens. Tatorte lagen auch im Kreis Heinsberg. Laut Polizei haben sie einen Schaden von 1,5 Millionen Euro angerichtet.