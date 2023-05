Kohle-Gegner demonstrieren auf Waldwiese Klima-Camp in Grevenbroich verläuft friedlich

Die Klima-Proteste in Grevenbroich sind bislang friedlich verlaufen. Weder im Camp auf der Waldwiese noch anderswo in der Stadt sei es am Wochenende zu Konflikten gekommen, resümierte ein Polizeisprecher am Sonntag Nachmittag. Im Zeltlager in der Südstadt hielten sich laut Polizei rund 35 Kohle-Gegner auf. Nach Angaben der Aktivisten von „Block Neurath“ waren es zeitweise bis zu 70 Menschen, die auf der großen Wiese nahe des Bends kampierten.