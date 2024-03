Prophylaxe in Grevenbroich Gemeinsam Putzen für gesunde Zähne

Der vierjährige Masud und die zweijährige Hamdi zeigen nach dem Putzen stolz ihre Zähne. Ihre Eltern bekommen für sie keine Kitaplätze, sind daher glücklich über das Angebot des Familienbüros. Während im Bad die nächsten Kinder fleißig schrubben, erklärt Zahnärztin Claudia Schütz den Eltern im Stuhlkreis, worauf es bei der Zahngesundheit ankommt. „Wir haben viele Kleine dabei. Da sind die ersten Zähnchen ein sehr interessantes Thema.” Diese kämen meist zwischen sechs Monaten und dem ersten Lebensjahr. „Unten die ersten Schneidezähnchen. Das sind so die ersten Zähne”, sagt Schütz. Von da an müssten die Eltern aufpassen. „Sobald die ersten Zähne da sind, muss man mit dem Zähneputzen anfangen. Quasi ab dem ersten Zahn.” Dafür gebe es auch kleine Fingerlinge oder Zahnbürsten, womit Eltern ihre Kinder anfangs an das Zähneputzen gewöhnen können. Die neue Routine können Eltern nach ihren Kindern ausrichten: „So wie sie es mitmachen. Erst einmal, später dann zweimal am Tag, wenn ein paar Zähne mehr da sind”, erklärt Claudia Schütz. Ob dabei eine normale oder elektrische Zahnbürste - manche unterstützten das Zähneputzen sogar mit einem Lied - benutzt werde, sei nicht so wichtig. Dies könnten Eltern ausprobieren und nach der Vorliebe des Kindes auswählen. „Ich sag immer: Das, was Spaß macht, ist die richtige Zahnbürste. Damit kannst du nichts falsch machen”, so die Zahnärztin. Nur bei einer Sache sollten Eltern aufpassen: „Am Anfang immer eine Zahnpasta speziell für Kinder benutzen”, warnt Schütz. Denn es gebe verschiedene Zahnpasten mit unterschiedlichem Fluorid-Gehalt und zu viel Fluorid könne Kinderzähnen schaden. „Später ab dem sechsten Lebensjahr können die Kinder dann aber eine Junior- oder Erwachsenenzahnpasta nehmen.”