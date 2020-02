Kindergarten St. Martinus in Grevenbroich : Kinder beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit

Kindergarten St. Martinus in Grevenbroich

Wevelinghoven Nach mehreren Projektwochen wurde auch eine Ausstellung auf die Beine gestellt. Von den Eltern gab es viel Lob.

Im Kindergarten St. Martinus in Wevelinghoven haben die Kinder an einem aufwendigen Projekt rund um das Thema Nachhaltigkeit teilgenommen. Innerhalb von mehreren Wochen haben die Kinder Taschen für den Einkauf genäht, Seife hergestellt, Kunstobjekte aus Plastikmüll für die Wohnung gestaltet oder Dekoartikel upgecycelt – wie eine Lampe aus alten Kleiderbügeln. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, zeigte sich Angelika Schmitz, stellvertretende Leiterin, begeistert von der Kreativität der Kita-Kinder.

Die Motivation war groß, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. „Im Zuge des zunehmenden Umweltbewusstseins in unserer Gesellschaft und des öffentlichen Diskurses wollten wir uns ebenfalls verantwortlich zeigen und unsere Kinder bereits frühzeitig für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren“, erläuterte Judith Sewing, langjährige Leiterin der Kindertagesstätte.

Herzstück einer Ausstellung, die in der Kita installiert wurde, war ein überdimensionaler Fisch. Seine Schuppen bestehen aus hunderten Plastikdeckeln, die die Kinder im Laufe der Projektphase gesammelt haben. Der Fisch soll die Kinder und ihre Eltern daran erinnern, welche Verantwortung sie für den Planeten haben. „Wir Erwachsene haben alle die Bilder von gestrandeten Walen im Kopf, die an der Vermüllung der Weltmeere letztendlich in Urlaubsregionen gestrandet sind. Die kommende Generation ist vielleicht die letzte, die die Chance hat, unsere Erde zu retten“, begründete Sewing das vielfältige Engagement ihres Kita-Teams.