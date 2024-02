„Straßenarbeit“ in Grevenbroich Stadt und Diakonie planen eine langfristige Zusammenarbeit beim „Streetwork“

Dieser Vertrag soll nun entfristet werden, geplant ist eine dauerhafte Zusammenarbeit. „Wir wollen damit den besonders ausgebildeten Sozialarbeitern eine langfristige Perspektive geben“, sagt Heesch, der den Vertragsentwurf am Mittwoch dem Sozialausschuss vorlegen wird. Demnach wird die Stadt der Diakonie jährlich rund 120.000 Euro für den Einsatz von zwei Streetworkern zahlen, die an 58,5 Wochenstunden eingesetzt werden. Zudem sollen in jedem Jahr 6500 Euro an Sachkosten gezahlt werden.