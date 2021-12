Projekt in Grevenbroich : „Winterlichter“ im Finlay-Park

Ein besonderes und gelungenes Projekt: „Winterlichter“ im beleuchteten Finlay-Park Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Über drei Tagen hinweg konnten Familien ebenso wie Jugendliche sich kreativ beweisen oder aber einfach nur die besondere weihnachtliche Stimmung genießen. Die Organisatoren waren sehr zufrieden.

Jugendliche zu kreativem vorweihnachtlichen Tun zu animieren und Familien ein paar schöne Stunden zu bescheren, das hatte Jonas Clever von der Alten Feuerwache auf dem Zettel, als er in Absprache mit Christian Abels, dem Fachdienstleiter der Alten Feuerwache, jetzt ein neues Format kreierte. Der ganze Vorbereitungsstress sollte sich auszahlen: Drei Tage lang kamen jeweils knapp 500 Menschen, um sich durch das Projekt „Winterlichter“ auf die feierlichste Zeit Jahr einstimmen zu lassen. Auch die meisten Kreativangebote in der Alten Feuerwache hatten einen engen Bezug zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Man wollte Familien nicht nur etwas Weihnachtliches bieten, es sollte auch alles erschwinglich sein: Getränke und Speisen wurden an den Buden gegen eine freiwillige Spende abgegeben. „Es war ganz schön schwer, Schausteller zu finden“, sagte gestern Jonas Clever. Er sah aber anhand der Resonanz, dass sich der Aufwand gelohnt hatte. Als die Sonne gegen 16.30 Uhr unterging, kam das Werk von Christian Fend von exact eventtechnik so richtig zur Geltung: Fend hatte über 70 Farbstrahler im Finley-Park installiert und auch die Alte Feuerwache mit Lichtern geschmückt. Das kam bei den Besuchern sehr gut an, ein Parkspaziergang war da fast schon zur Pflicht. Das weihnachtliche Lichtermeer und ein kleiner Weihnachtsmarkt sind in normalen Jahren vielleicht nichts Spektakuläres, wohl aber in Zeiten von Corona: Aus Schutz vor Ansteckung wurden viele Herzerwärmer einfach gestrichen. Ein besonderer Spaß für die Besucher war die Fotobox mit kostenloser Druckausgabe: Mit Weihnachtsmann-Mütze Platz nehmen und auf den Knopf drücken und schon kam ein tolles Weihnachtsfoto aus dem Automaten. Die Feuerkelche waren nicht nur was für’s Auge: Wer in ihrer Nähe eine kleine Pause einlegte, konnte sich schnell ein bisschen aufwärmen. Noch mehr half ein heißes Getränk, egal, ob Kakao oder Glühwein.

Info Finanzielle Hilfe aus Düsseldorf Finanzierung Geld für das Projekt „Winterlichter“ kam aus Düsseldorf im Rahmen des Projekts „Neustart Kultur“. Schwierig war es für die Veranstalter, Schausteller zu finden. Überraschungsgäste Der Musikverein Jüchen-Otzenrath sorgte mit neun Mitgliedern für weihnachtliche Klänge.

Wärmer war es in der Alten Feuerwache. Das Programm begann dort am Freitag mit einer Vorstellung des renommierten Wittener Kinder- und Jugendtheaters. Wer „Hexe Winnie zaubert Weihnachten“ sehen wollte, musste keinen Eintritt bezahlen. Rund 100 Kids ließen sich das nicht entgehen. Gestern und vorgestern konnten Kinder und Jugendliche in unterschiedliche Kreativbereiche hineinschnuppern. Es ging dabei vor allem um das Thema Medien. Julia Linke von der Alten Feuerwache freute sich über das breite Angebot und die erfreulich große Resonanz. Günter Klaner leitete den Video-Kurs: „Den Abspann nicht vergessen und die Namen der Akteure“, sagte der Spezialist, der die Kreativität der Jugendlichen mit seinen guten Tipps in die richtigen Bahnen gelenkt hatte. Niklas (13) und Elay (10) waren mit ihrem Ergebnis denn auch mehr als zufrieden. Gleich nebenan, im Christmas Designstudio, sorgte André Ebel dafür, dass Kids weihnachtliches Design entwarfen. Hier waren Mädchen überproportional stark vertreten. Gina Penz, die an einer Förderschule in Mönchengladbach arbeitet, kann auch Social Media. Sie leitete den Kurs, bei dem es darum ging, mit Smartphone und Tablets etwas Weihnachtliches zu gestalten. „Es sind viele hochklassige Fotos entstanden.“