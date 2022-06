„Schwarzes Loch“ in Grevenbroich : Jetzt sackt auch noch die Straße ab

Der seit vier Monaten abgesperrte Bereich der Düsseldorfer Straße am Dienstagmorgen. Vor den Häusern hat sich ein Loch aufgetan, hier ist die Asphaltdecke gerissen und deutlich sichtbar um einige Zentimeter abgesackt. Foto: Kandzorra, Christian

Orken Seit vier Monaten ist die Düsseldorfer Straße in Folge eines Rohrbruchs gesperrt. Zwei Häusern droht der Einsturz. Nun bricht die Asphaltdecke auf. Wie die Gebäude so abgestützt werden sollen, ist offen. Die Stadt kündigt eine Erneuerung an.