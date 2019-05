Pro-Talis-Altenheim in Grevenbroich : Das Lindencarré soll an Alloheim verkauft werden

Das Lindencarré soll an Alloheim verkauft werden

Pro-Talis-Altenheim in Grevenbroich

Das Lindencarré in Grevenbroich Foto: Dieter Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Einen neuen Besitzer bekommt das Lindencarré-Altenheim in Grevenbroich: Der hat dann mehr als 200 Altenheime in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden will die Alloheim-Senioren-Residenzen SE, Düsseldorf, jetzt die gesamte Pro-Talis-Gruppe aus Meppen erwerben, zu der auch die beiden Häuser in Grevenbroich gehören. Es gebe aber keinerlei Veränderungen, weder für die Mitarbeiter, noch für die Bewohner, sagt der Leiter des Lindencarrés, André Johrendt.

Der neue Besitzer hat dann mehr als 200 Altenheime in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Nach Abschluss der Transaktion, die noch im Sommer erwartet wird, will Alloheim rund 23.000 Pflegebetten und Apartments für Betreutes Wohnen unter seinem Dach vereinen. Der Name Lindencarré soll aber laut Johrendt erhalten bleiben. Auch sollen keine Mitarbeiter entlassen werden und die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Verträge durch den Besitzerwechsel bestehen bleiben: Das betont Pro-Talis-Sprecherin Carina Huntemann auf Redaktionsnachfrage.