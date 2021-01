Spiritueller Zwischenruf : Über Krisen, die kommen und wieder gehen

Langwaden Donald Trump sei überstanden. Jetzt gelte es, das Ende der nächsten Krise abzuwarten, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser, in seiner wöchentlichen Kolumne.

Endlich ist es vorbei und geschafft. Ein großes Aufatmen war förmlich zu spüren. Lange hatten wir warten müssen. Die Hoffnung, dass sich alles zum Guten entwickeln würde, wurde Stück für Stück zunichte. Es kam schlimmer als anfangs befürchtet. Wenn die Folgen nicht so weitreichend hätten sein können, hätte man über das Verhalten zweier erwachsener Männer nur lachen können, die sich darum streiten, wer den größeren Knopf auf seinem Schreibtisch hat. Die Situation war an Komik kaum zu überbieten. Sie war jedoch äußerst gefährlich, da es sich um zwei Präsidenten und ihre Atomwaffenknöpfe handelte.

Wir haben in den letzten vier Jahren in den USA eine Dynamik erlebt, die wir uns nie hätten vorstellen können. Es veränderte sich vieles, was bis dahin selbstverständlich schien. Eine ähnliche Dynamik erleben wir seit einem knappen Jahr mit dem Coronavirus. Die Gefährlichkeit nimmt eher zu als ab, und das ständige Auseinandersetzen mit neuen Schutzverordnungen und Gefahrenszenarien zehrt an den Kräften. Mehr noch als die politische Entwicklung in den USA unter Trump beeinflusst die Coronapandemie die gesamte Welt. Anders jedoch ist der zeitliche Rahmen.