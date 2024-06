„Pride-Monat“ in Grevenbroich Wie Erasmus-Gymnasiasten für mehr Toleranz kämpfen

Die Gymnasiasten wollen nicht bloß im Monat der sexuellen Identität ein Zeichen setzen. Auch an Thementagen vor den Sommerferien Anfang Juli soll es einen Workshop geben, wie Nick Fastje ankündigt. Dabei wollen Schüler und Lehrer gemeinsam ein Konzept entwickeln, was sie noch zur Stärkung der Toleranz an ihrer Schule und zur Vermeidung von Diskriminierung anders Liebender tun können. Das Ziel: Den Schülern soll die Angst davor genommen werden, zu sich selbst zu stehen – und sich anderen gegenüber zu outen. „Die Angst davor sollte in unserer Zeit wirklich niemand mehr haben müssen“, sagt Fastje.