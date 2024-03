Die „Gut Neuhaus Indoors“ in Neukirchen Der Sieger im „Großen Preis“ bekommt einen Sattel im Wert von 4000 Euro

Gilbert Tilmann, 2013 auf dem legendären Wallach Hello Max vor mehr als 25.000 Zuschauern Gewinner des 84. Deutschen Spring-Derbys in Hamburg, bringt auch als in die Turnierleitung eingebundener Gastgeber der Gut Neuhaus Indoors in Neukirchen einfach nichts aus der Fassung. Als im März 2020 etwa der mit der Corona-Pandemie verbundene Lockdown das gesellschaftliche Leben in halb Europa fast komplett lahmlegte, schlugen „die Tillmänner“ mit ihrem viertägigen Klassiker für den gehobenen Springsport Covid-19 ein Schnippchen und avancierten damit zur ziemlich letzten Sportveranstaltung in Deutschland.