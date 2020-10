Service in Grvenbroich : DHL erweitert das Angebot an Packstationen im Stadtgebiet

DHL erweitert das Angebot an Packstationen im Stadtgebiet

Service in Grvenbroich

Wer die gelben Fächer nutzen will, um Pakete zu empfangen oder zu versenden muss sich registrieren und eine App aufs Handy laden. Foto: Deutsche Post DHL

Gindorf Wer Waren im Netz bestellt, bekommt viele Päckchen. Für Berufstätige hat DHL jetzt die fünfte Packstation in Grevenbroich geöffnet. Verbraucherschützer berichten von Problemen beim Service.

Die Deutsche Post DHL hat die fünfte Packstation in Grevenbroich eröffnet. Die gelben Fächer stehen neben der Gindorfer Aldi-Filiale, Zur Wassermühle 4. Dort können Kunden rund um die Uhr DHL -Pakete abholen und frankierte Pakete versenden. Der neue Automat hat 76 Fächer in unterschiedlichen Größen.

Bevor der digitale Nachbar als Paketannahmestation genutzt werden kann, müssen sich Interessenten bei DHL registrieren Name, Vorname, E-Mail-Adresse und ein selbst gewähltes Passwort genügen. Zudem müssen sich angehende Kunden der Packstation die zugehörige DHL-App herunterladen. Es gibt sie für Android- und Apple-Handys. Auf der Webseite von DHL wird beschrieben, wie die Adresse ausgefüllt sein muss, damit ein persönliches Paket in einer solchen Packstation abgelegt wird. Der Empfänger bekommt dann die Fachnummer und die PIN mitgeteilt. Diese muss an der Station eingetippt werden, damit sich das Türchen wie bei einem Adventskalender öffnet.