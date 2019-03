Kapellen: Poller-Test „Am Gehöft“ in Kapellen

Poller-Test „Am Gehöft“ in Kapellen

Kapellen Der Ausschuss beschloss Testphase nach Beschwerden über Durchgangsverkehr.

Seit etlichen Jahren fordern etliche Anwohner der Straße Am Gehöft von der Stadt Maßnahmen gegen den Durchgangsverkehr auf der Straße am Rande des Kapellener Neubaugebietes. Unterschriften wurden gesammelt. Der Bauausschuss beschloss nun, auf der Straße in Höhe der Einmündung Dinkelstraße Poller aufzustellen – aber zunächst nur als Test für ein Jahr. Danach können die Anlieger Stellung nehmen. „Am Tag fahren bei uns rund 600 Autos, und die meisten sind schneller als die auf einer Spielstraße erlaubte Schrittgeschwindigkeit“, schilderte Anwohnerin Isabell Passarge. Sie und andere verfolgten im Ausschuss die Diskussion und hatten Plakate mit Aufschriften wie „Sicherheit für Kinder“ mitgebracht.