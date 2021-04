Kriminalität in Grevenbroich : Polizei warnt vor Betrug mit SMS von der „Post“

Die Polizei warnt vor einer betrügerischen Masche via SMS. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Grevenbroich Bei der Polizei werden zurzeit vermehrt Betrügereien mit der Masche „Smishing“ bekannt. Unbekannte versuchen per Handy-SMS an Passwörter oder Kreditkartendaten heranzukommen. Eine der jüngsten Fälle ereignete sich in Grevenbroich.

Ein 52-Jähriger erstattete am Dienstag eine Online-Anzeige bei den Ordnungshütern und beschrieb einen Betrugsversuch via Smartphone. Er gab gegenüber der Polizei an, eine ominöse SMS erhalten zu haben, vermeintlich von dem Absender „Deutsche Post“. In dieser SMS war ein kryptischer Link vorhanden, den er öffnen sollte, da eine Paketlieferung ausstünde. Der 52-Jährige klickte nicht auf den Link, sondern informierte die Polizei – die jetzt vor solch betrügerischen Maschen eindringlich warnt.

Im Grevenbroicher Fall kam es zu keinem Schaden. Es sei richtig gehandelt worden – denn: „Niemals auf den Link klicken“, rät eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde. Denn dann passiere Folgendes: Es generiere sich eine neue HTML-Seite, die dazu animiere, auf die neueste Version des Webbrowsers Chrome zu aktualisieren. Wer dem folge, erhalte die Aufforderung, eine weitere Datei herunterzuladen. „Bestätigt man dies auch, startet der Download einer Schadsoftware“, so die Polizeisprecherin. Sobald die Installation abgeschlossen ist, würden unzählige SMS-Nachrichten an beliebige Empfänger versendet.

„Ziel dieser Nachrichten ist es, dass der Empfänger dazu verleitet wird, persönliche Daten herauszugeben oder einer Schadsoftware den Weg auf das genutzte Endgerät zu ermöglichen“, sagt die Polizeisprecherin. SMS dieser Art sollten ignoriert und sofort gelöscht werden. Wer bereits auf den Link geklickt habe, sollte sein Mobiltelefon in den Flugmodus versetzen und das Gerät anschließend auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Auf jeden Fall sollte die Polizei über die Betrugsmasche informiert werden.

Der Begriff „Smishing“ setzt sich zusammen aus den Wörtern SMS und Phishing. Letzteres steht für das Verschaffen von persönlichen Daten mittels gefälschter E-Mails oder Websites. Weitere Informationen gibt es unter der Adresse https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw.

(NGZ)