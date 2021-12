Südstadt : Pärchen nach Diebstahl gesucht

Südstadt Opfer eines Diebstahls wurde am Donnerstag. 9. Dezember, eine 82 Jahre alte Grevenbroicherin.De Polizei sucht nu einen Mann und eine Frau, die die Seniorin angesprochen hatten. Danach fehlte ihr Portemonnaie in der Handtasche.

Opfer eines Diebstahls wurde am Donnerstag. 9. Dezember, eine 82 Jahre alte Grevenbroicherin. Gegen 12.15 Uhr war sie nach dem Einkauf in einem Discounter an der Kolpingstraße mit ihrem Rollator auf dem Heimweg, als sie an der Einmündung der Von-Bodelschwingh-Straße von einem Pärchen angesprochen wurde. Die beiden wollten wissen, wo sie einkaufen könnten. Danach gingen sie weg. Die Seniorin stellte dann fest, dass aus ihrer Handtasche am Rollator das Portemonnaie entwendet worden war. Der dunkel gekleidete Mann mit Dreitagebart soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Seine etwa gleichaltrige, schwarzhaarige Begleiterin ist circa 1,60 Meter groß. Sie trug eine helle lange Jacke und Stiefel. Wer das Paar beobachtet hat, wird von der Polizei gebeten, sich zu melden (02131 3000).