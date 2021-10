Polizei-Einsatz in Grevenbroich : Rollerdieb ergreift am Montanushof die Flucht

Grevenbroich Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht zu Mittwoch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach einer Fahndung gelang es den Beamten, den jungen Mann zu stellen. Es war für sie kein Unbekannter.

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Rollerdieb in Grevenbroich gestellt. Wie die Kreispolizeibehörde am Donnerstag mitteilte, fiel Streifenpolizisten gegen 3.45 Uhr ein Kleinkraftrad auf, das ohne Licht durch die Stadt fuhr. Der junge Fahrer bog in die Röntgenstraße ein, woraufhin die Polizisten sich zu einer Kontrolle entschieden. In Höhe des Montanushofs machten die Beamten durch Anhaltezeichen auf sich aufmerksam – vergebens: Der junge Mann ignorierte die Signale der Polizei und fuhr davon.